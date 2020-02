Nunspeetse boskabouter neemt Wezeps pannenkoekenrestaurant over

Vissers bestiert het restaurant in Nunspeet aan de Elspeterweg nu een jaar of vier en volgens hem loopt het als een tierelier. ,,Tijd om de vleugels uit te slaan’’, vindt hij. In Wezep is de familie Ponstein sinds de verbouwing van de Willem de Zwijgerkazerne tot woonwijkje aan de slag in hun eigen pannenkoekenrestaurant. ,,Maar zij wilden er al een tijdje van af’’, zegt Vissers. ,,Voor mij is het een ideale plek: midden in een dorp van zo'n 10.000 inwoners en met aardig wat vakantieparken in de omgeving.’’