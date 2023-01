Nunspeetse moslims hebben hun eigen traditie: niet knallen, maar opruimen

Netty (75) raakte tijdens oudjaars­nacht alles kwijt, nu krabbelt ze op: ‘Dit keer ontvlucht ik de stad’

Net op tijd wist ze uit haar woning te komen nadat ze in de nieuwjaarsnacht wakker was geworden van geknetter op zolder. Brand! Het monumentale pand, een pareltje in de historische Elburgse binnenstad, stond in lichterlaaie. Heel blij is ze nu met het vuurwerkverbod in de vesting. Toch ontvlucht ze deze jaarwisseling het stadje. ,,De confrontatie is me te veel.’’

31 december