Nunspeetse uitvaartondernemer wil afscheid nemen zeker stellen: extra koeling en rouwbezoek op afspraak

Oproep ziekenhuis St Jansdal aan bedrijven: lever ons isolatie­jas­sen!

6 april De nood is hoog in ziekenhuis St Jansdal. Door de coronacrisis dreigt daar een ernstig tekort aan isolatiejassen te ontstaan. Het ziekenhuis - met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten - ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer. St Jansdal doet daarom een dringende oproep aan bedrijven die binnen enkele dagen een partij isolatiejassen kunnen leveren.