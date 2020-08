Nunspeter en gemeente lijnrecht tegenover elkaar over claim op 1,1 hectare privé-grond

Hans van Renselaar is woedend over claim die de gemeente Nunspeet heeft gelegd heeft op 1,1 hectare van zijn privé-grond. Nunspeet ziet de grond als beoogde nieuwbouwlocatie. Woensdag stond de bewoner van de Hullerweg in Den Haag bij de Raad van State tegenover de gemeente.

In juridische taal heet het de vestiging van een voorkeursrecht. Door nog voor er concrete bouwplannen zijn de grond te claimen zijn gemeenten projectontwikkelaars die azen op woningbouwgrond vaak te snel af. Het voorkomt prijsopdrijving als er geruchten rond gaan over woningbouw. Met die handelswijze heeft Van Renselaar heel veel moeite mee:,,Het zet de hele toekomst van ons gezin op zijn kop”, zei hij in Den Haag.

Privé-zorgboerderij

Volgens de Nunspeter is het de gemeente gaan duizelen toen een agrariër in ’t Hul-Noord aangaf dat hij zijn vijftien hectare grond wel wilde verkopen. Dat aanbod is volgens Van Renselaar de échte aanleiding geweest waardoor de gemeente een claim legt op een groter zoekgebied voor woningbouw, waaronder ook op zijn grond. In totaal claimt Nunspeet veertig hectare. Volgens Van Renselaar zal in ’t Hul-Noord nooit gebouwd worden.

Van Renselaar kocht in 2014 zijn huidige woning met een flinke lap grond erbij. Hij wil er voor zijn gehandicapte dochter een privé-zorgboerderijtje runnen met wat verkoop aan huis van producten van het land. Het voorkeursrecht is een flinke streep door de rekening want de 1,1 hectare heeft hij nodig om de plannen te realiseren.

Behoefte aan nieuwbouw

Het gezin is speciaal gaan wonen aan de Hullerweg. Eerst woonden ze elders in Nunspeet, maar raakten daar steeds meer ingebouwd. Toen kregen ze de kans een oud boerderijtje te kopen en buiten te gaan wonen, grepen ze die kans aan. Ze wisten niet dat ook die locatie in beeld zou komen voor woningbouw.

Volgens Nunspeet is er in de gemeente behoefte aan nieuwe woningen en worden de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht. Ook ‘t Hul-Noord is in beeld en daarom is het gebruikelijk en noodzakelijk om al een voorkeursrecht op de gronden te vestigen. Of er inderdaad woningbouw op de locatie komt, moet binnen een paar jaar duidelijk zijn. De gemeente werkt aan een plan waarin alle benodigde nieuwbouw wordt ingetekend. Van daaruit worden voorstellen verder uitgewerkt in bestemmingsplannen.

De rechtbank Gelderland oordeelde eerder dat Nunspeet de woningbehoefte voldoende heeft onderbouwd en er dus aanleiding is om te werken aan nieuwbouwplannen. Van Renselaar vindt dat de behoefte juist niet is bewezen en ging daarom tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van de Nederland. Die doet binnen enkele dagen uitspraak.