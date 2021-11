Nunspeter gooit zijn auto voor die van onwel geworden vrouw op snelweg: 'Ze zat als slappe pop achter stuur’

Aannemings­over­een­komst St Jansdal getekend: ‘Op naar een prachtige uitstra­ling’

Het St Jansdal-ziekenhuis heeft gisteren de aannemingsovereenkomst getekend met aannemer Goossen te Pas Bouw en installateur Unica voor bouwdeel Zuid in Harderwijk. Met het aangaan van het contract wordt het startsein gegeven voor de aankomende werkzaamheden. De voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang en in januari 2022 gaat de eerste paal de grond in.

