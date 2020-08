Nunspeter raakt zijn 1,1 hectare grond kwijt aan de gemeente

Kassa! Inwoners Wezep winnen groot geldbedrag in Postcode Loterij

17 augustus Groot feest in Wezep! Daar zijn acht deelnemers van de Postcode Loterij namelijk in de prijzen gevallen. In het Veluwse dorp werd samen een bedrag van 225.000 euro gewonnen. Deelnemer Gerwin was helemaal door het dolle heen: hij won naast een mooi geldbedrag namelijk ook nog een auto.