Oer-Hollands uitzicht verdwijnt door komst van bedrijventerrein in Elspeet, maar ‘behoefte is groot’

Fietser gewond naar ziekenhuis na harde val in Nijkerker­veen

4 juli Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Domstraat-West in Nijkerkerveen. In eerste instantie werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die keerde uiteindelijk om. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.