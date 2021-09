Oldebroek haalt (bijna) de regenboogvlag uit de kast, ‘ken jongens die het huis uit zijn geschopt’

OPINIE ‘Laat vrijwilli­gers bij dorpsfees­ten niet afhaken’

11 september Traditionele meerdaagse dorpsfeesten, zoals het Klompenfeest in Twello, de Pompdagen in Heino, de Bathmense Kermis, de feestweek in Bant, noem alle regionale dorpsfeesten maar op, zijn door coronamaatregelen voor het tweede jaar op rij gesneuveld. Volkscultuurexpert Ineke Strouken maakt zich zorgen. ,,Het gevaar is dat vrijwilligers gaan afhaken.’’