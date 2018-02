Oldebroek laat 77 kinderen sport en cultuur beleven

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds in Oldebroek werpen hun vruchten af. Vorig jaar konden 77 kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen sporten of meedoen aan culturele activiteiten.

Veertien kinderen volgden in 2017 dansles, muziekles of een andere creatieve cursus zoals schilderen. In totaal 63 kinderen deden mee met sporten, zoals voetbal, volleybal, zwemles of turnen.

Met het sportfonds en het cultuurfonds zorgt Oldebroek ervoor dat kinderen die in armoede leven toch kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten.

Wethouder

Wethouder Liesbeth Vos-Van de Weg meldt in een persbericht dat Oldebroek wil dat 'alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of situatie, kunnen meedoen. We zijn blij dat we zoveel kinderen kunnen ondersteunen'.

Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen vanwege de financiële situatie van hun ouders, lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en vergoedt materialen en/of kleding tot een maximum van 225 euro per jaar per kind. De richtlijn bij het Jeugdcultuurfonds is dat er ter waarde van 425 euro per kind per cursusjaar kan een beroep op kan worden gedaan door kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Het toegekende bedrag wordt ook hier direct betaald aan de instelling waar het kind les krijgt.

Intermediairs

Ook in 2018 gelden in Oldebroek deze regelingen voor kinderen. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag voor bijstand indienen. Zogeheten intermediairs, zoals leerkrachten, medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Goed Bezig Oldebroek of stichting Leergeld Oldebroek, zijn daarvoor de aangewezen personen.