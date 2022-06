Oldebroek stelt ‘flexwoningen’ abrupt uit, na boosheid bij burgers en onbegrip gemeenteraad

MET VIDEO Verslagge­ver leert in Hattem hoe je in no-time in het criminele circuit belandt: ‘Dit is nou ondermij­ning’

Voor wie het gemist heeft: het is de Week tegen de ondermijning. In het kader daarvan staat in Hattem het Ondermijningshuis. Deze pop-uplocatie, een initiatief van de gemeenten op de Noord-Veluwe, moet meehelpen om signalen over deze ietwat vage misdaadsoort te herkennen. Verslaggever Arnoud Heins nam vanmiddag de proef op de som.

22 juni