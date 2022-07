Oldebroekse oppositie schiet coalitieakkoord overhoop: ‘Uitermate slap stuk’

Alles pais en vree in Hattem, stelt althans nieuwe coalitie na maanden rollebol­len

Alles is weer pais en vree in de Hattemse politiek. Dat stellen althans ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en D66 bij de presentatie van het bestuursakkoord voor de komende vier jaar. Volgens formateur Frans de Lange is dat het resultaat van ‘een mooi proces’. Gingen de partijen na de verkiezingen dan niet rollebollend over straat, wat het vertrouwen van de burgers een flinke knauw gaf? Dat moet inderdaad worden teruggewonnen, erkennen de coalitiepartners.

6 juli