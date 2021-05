Ollongren over toezichthouders Epe: vragen naar geloofsovertuiging is ‘onwenselijk’

Hoe een ‘tophuwe­lijk’ bij Gelders vakantie­con­cern uitmondde in een keiharde strijd

1 mei Vermeende bedreigingen. Megaclaims. Ferris van H. uit Apeldoorn en de familie B. werkten ooit nauw samen in de top van een groot vakantieconcern uit Lunteren. Maar die samenwerking is uitgemond in een bikkelharde (juridische) strijd. Hoe kon het zo misgaan?