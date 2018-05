OM eist celstraf tegen Nijkerker spil in grote ‘navigatieroof’ uit Audi's en Volkswagens

Witwassen en heling

Marktplaats

De Nijkerker gaf aan de systemen in te kopen via Marktplaats. De bijbehorende advertenties printte hij uit voor zijn administratie, waarna hij op de advertenties schreef hoeveel systemen en voor welk bedrag hij ze zou hebben gekocht. Uit navraag van de politie bij verkopers bleek dat zij slechts een enkel systeem of zelfs helemaal niets aan de man hadden verkocht.

Grote vis

Volgens de officier van justitie was de man een van de grootste handelaren in dergelijke radio- en navigatiesystemen in Nederland. ,,Hij heeft puur uit winstbejag gehandeld en heeft alle eerdere waarschuwingen in de wind geslagen. Het gaat om een ernstig strafbaar feit, waarop in beginsel alleen een gevangenisstraf een passende en noodzakelijke straf is”, aldus de officier.