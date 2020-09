OM eist hogere straf tegen Freek den T. uit Ermelo voor wurgmoord op echtgenote

video Verdachte moord Ermelo betuigt spijt: ‘Ze had dit niet verdiend’

18 december In een verklaring heeft verdachte Freek den T. (61) uit Ermelo vanochtend bij de rechtbank in Arnhem spijt betuigd voor het doden van zijn vrouw, Anna Marie. ,,In een ontzettend emotionele bui heb ik iemand van het leven beroofd. Iemand die dat niet verdiende.”