Om het boerenerf toekomstbestendig te maken, moet meer mogelijk zijn; Dirk Schuurkamp weet wel hoe

Lopend over zijn erf vertelt Hierdenaar Schuurkamp (54) honderduit over ‘Bheene’s Boerderie’, zijn thuis. Over het bakhuus dat in 1903 door zijn overgrootvader is gebouwd, over de fraaie timmerschuur, over de tractor die zijn grootvader in 1948 kocht en nu stof staat te happen in een schuur, over de vliegdennen die zijn omgewaaid tijdens storm Eunice. Hij vertelt het met groot enthousiasme. Uit alles blijkt dat hij tot in zijn vezels gehecht is aan deze plek, aan de boerderij die hij zijn ‘hof’ noemt.