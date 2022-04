OM verzet zich tegen vrijlating dader Puttense moordzaak

Hij ontkent die daden overigens nog steeds, zo bleek op de zitting over zijn mogelijke vervroegde invrijheidsstelling (vi) vrijdag bij de rechtbank in Arnhem. P. werd veroordeeld tot in totaal twintig jaar. Hij zit inmiddels 14 jaar vast. In principe zou hij in aanmerking kunnen komen voor vi. Maar omdat hij niet mee heeft willen werken aan gesprekken met een psychiater en een psycholoog om de risico’s van vrijlating te onderzoeken, wijst het Openbaar Ministerie vrijlating af.