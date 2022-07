Omgekeerde vlaggen op de Veluwe: in gemeente Oldebroek zijn ze terug, in Putten is een deel verwijderd

Problemen op het spoor in heel Nederland door hitte, storingen en werkzaamhe­den: ook van en naar Zwolle

Hitte, storingen en werkzaamheden zorgen voor problemen op het spoor in Nederland, ook in onze regio. Tussen Amersfoort en Zwolle is een aangepaste dienstregeling vanwege werkzaamheden, reizigers van Zwolle naar Emmen hebben te maken met vertraging door een seinstoring en tussen Zwolle en Kampen is er te weinig materieel.

19 juli