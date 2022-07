Omgekeerde vlaggen verdwijnen bij bosjes uit Nunspeet, soms zelfs met stok en al

Dorpsbewoners roepen op de vlaggen als de bliksem terug te hangen.

,,Afgelopen nacht is onze vlag gestolen. Wie o wie heeft hem gezien?’’, schrijven Willem-Jan en Bertine Verschuur op Facebook. Bij hem was het niet alleen de vlag die werd meegenomen. ,,Onze stok is herkenbaar dus mocht je ergens een vlag met rode zakdoek zien liggen. Denk aan ons!’’

Boos

Niet alleen Willem-Jan en Bertine vinden het heel vervelend. ,,Onze kinderen zijn boos want vlag voor de boertjes is weg.’’

Bij meerdere woningen was het raak. Hoeveel vlaggen precies zijn gestolen is onduidelijk. Uit berichten op sociale media komt naar voren dat in een nacht tijd zeker 5 tot 10 Nederlandse vlaggen zijn gejat. Volgens Willem-Jan en Bertine werden in hun wijk al zeker vijf vlaggen gestolen.

Waarschuwing

Diane van den Top-Reezicht hoorde naar eigen zeggen van zeker vier mensen dat hun vlag gestolen was. Ook bij haar was het afgelopen nacht raak. De vlag, die zij van haar vader kreeg, is voor Diane van emotionele waarde. Ze is woest en waarschuwt de vlaggendieven dat de camerabeelden worden opgevraagd. ,,Dus hang hem gauw terug, want als ik je op beeld heb dan weet ik je te vinden.’’

