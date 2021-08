Omloop van Staverden gaat ineens toch niet door: onvoldoende politiecapaciteit door verkeerde aanvraag

Hoezo weer geen Lowlands? In Ermelo wel hoor

22 augustus ,,Ja, en dan heb ik hier een ei en een groen zakje. Hillyanne, voel maar even. Ja, doe maar. Zit er een ei in het zakje? Ja, dames en heren, volgens Hillyanne zit er een ei in het groene zakje. En dan wapper ik nu met dit zakje … en kijk , weg is het ei! Kijk maar Hillyanne, zit er nog iets in het zakje? Nee hè, het ei is echt weg.’’