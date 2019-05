Omnia Wonen waarschuwt voor duurzaamheidshype: 'betaalbaarheid huis moet op eerste plaats staan’

Woningcorporatie Omnia Wonen gaat niet ten koste van alles woningen verduurzamen. Huizen moeten in de eerste plaats betaalbaar en beschikbaar zijn. Duurzaamheid is prima, maar de woonlasten zijn de komende drie jaar leidraad, zo blijkt uit het nieuwe ondernemingsplan.

Mooi hoor, al die warmtepompen en zonnepanelen, maar het is voor woningcorporatie Omnia Wonen geen must. Directeur Monique Govers pleit voor een nuchtere benadering. ,,We moeten oppassen voor hypes. Dure installaties komen pas op de tweede plaats aan de orde. Laten we eerst de energievraag maar eens beperken. Door isolatie, maar ook door woongedrag.’’

Slimme technieken

Dat betekent niet dat voor Omnia duurzaamheid een vies woord geworden is, maar het mag er niet toe leiden dat daarmee de huren onbetaalbaar gaan worden. Het duurzaamheidsbeleid van de corporatie richt zich volgens Govers met name op beteugeling van de woonlasten. Bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van bewezen technieken en door in goede samenwerking met de gemeente warmteplannen te realiseren. ,,Dat is veel moeilijker dan een handjevol nul-op-de-meter-woningen voor de bühne bouwen.’’

Praktisch

Ze vindt dat de overheid sowieso teveel kijkt naar woningcorporaties als uitvoerder van de energietransitie. ,,Maar daar zijn wij niet voor. Wij waren en zijn van een betaalbaar thuis voor mensen die dat echt nodig hebben. Daarom vinden we dat verduurzaming vooral renderend voor de huurder moet zijn. Zo'n insteek luidt automatisch tot praktische uitwerking van oplossingen.’’