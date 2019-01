Omstander bij brand in Harderwijk cel in na beledigen van agenten

Traditie in Nunspeet: moslimjon­ge­ren ruimen vuurwerk­res­ten op

12:20 Het is inmiddels een goed gebruik in Nunspeet: de jongeren van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gaan op nieuwjaarsdag in alle vroegte de straat op om vuurwerk op te ruimen. Vuurwerk van anderen, want zelf steken ze niets af. ,,Een mooi gebaar.’’