Omstreden burgerpeiling in Ermelo direct weer offline

Gerrit uit Wezep krijgt prikkers en zakken om afval op te ruimen dat gratis naar de gemeente mag

16:32 Dé oplossing is er nog niet, maar er lijkt wat schot te komen in het afvaldumpprobleem voor het huis van Gerrit Smit (66) in Wezep. Zijn verhaal in de Stentor leverde hem in ieder geval een bezoek van de gemeente op. Er is nu aandacht voor zijn ergernis over de ‘vuilnisbelt’ die op het terrein van ProRail langs de Spoorlaan ontstaat.