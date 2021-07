Omwonenden blij met geluidsplafond voor Ermelose evenementen, maar ze juichen niet te vroeg

Jan Minderhoud woont inmiddels ruim veertien jaar aan de Dennenlaan in Ermelo. Aanvankelijk ervoer hij niet of nauwelijks overlast van evenementen die in het dorpscentrum worden gehouden. Maar sinds ’t Weitje steeds vaker wordt gebruikt als feestlocatie, is daar verandering in gekomen. ,,Vijf keer per jaar worden wij als omwonenden ons bed uit gedreund.’’