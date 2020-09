Omwonenden sportcomplex De Zanderij in Ermelo zijn gebrekkige communicatie zat

Video & update Elektri­sche auto van gemeente vliegt in brand in parkeerga­ra­ge in Epe: garage nog dicht

1 september In de parkeergarage onder het Marktplein in Epe is een elektrische auto in brand gevlogen. De complete parkeergarage stond daardoor enige tijd vol rook. De brandweer heeft dit probleem inmiddels verholpen, maar de garage blijft voorlopig nog wel gesloten.