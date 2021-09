Omwonenden van geplande woontoren in Zeewolde spreken van ‘doldriest plan’

De woontoren telt negen appartementen, verdeeld over vijf verdiepingen. De totale hoogte bedraagt 17 meter en dat is 7 meter méér dan het bestemmingsplan toestaat. Dat is ook gelijk de reden waarom veel omwonenden tegen zijn: het gebouw is te hoog, zo vinden zij. Maar architect Eric van der Woerdt wil met zijn ontwerp juist de zichtbaarheid onderstrepen: het moet een ‘landmark’ zijn, een blikvanger dus. En daarom is die hoogte zo belangrijk.