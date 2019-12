Omwonenden Vischmarkt kijken uit naar Kerst met de Zandtovenaar in Harderwijk

Het echtpaar heeft uiteraard gasten uitgenodigd om het spektakel samen mee te beleven en er een mooie avond van te maken. ,,De stad leeft en dat is goed voor Harderwijk’’, vinden zij. Tineke Ketelaar en Lia Delhez, die ook vanuit huis zicht op de Vischmarkt hebben, delen hun enthousiasme. ,,Ik heb de show van de Zandtovenaar vaak op televisie gezien en het is toch gewoon een droom dat het nu hier naast de deur gebeurt’’, zegt Ketelaar wijzend. ,,Of ik vast een stoeltje klaarzet? Dat zal wel niet mogen. Maar ik zit absoluut in het publiek’’, zegt ze lachend.

Voorpret

Haar vriendin ervaart het ook alleen maar positief. ,,In huis hoor je niets en alles is heel netjes en ruim van te voren aangekondigd. Mijn man is slecht ter been maar er is evengoed gelegenheid dat hij met de auto bij de voordeur kan komen. Natuurlijk moet de auto dan weggezet worden, maar dat is logisch’’, vertelt zij. De 82-jarige Hendrik de Haas geniet al van de voorpret en het opbouwen van de set. ,,Ik woon in de Kleine Markstraat maar ga steeds even kijken hoe het gaat, het is een hele happening’’, vertelt hij. Zijn vrouw Elske is al net zo enthousiast. ,,Ik heb het vaak op televisie gezien en ga zeker kijken’’, zegt ze lachend.