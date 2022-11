Onbegrip over sterke voorkeur voor prefab elementen skatebaan Harderwijk: ’Dat willen we helemaal niet!’

Blij dat het plan voor de nieuwe skatebaan in Harderwijk aan de Parkweg nog niet in beton is gegoten. Maar tegelijkertijd zorgen over de uitkomst. Zie hier de gemengde gevoelens van VVD’er Wessel Petersen uit Harderwijk en skateboarder Joost den Das. ,,Er is nog geen definitieve keuze, maar het college spreekt al wel een voorkeur uit voor prefab elementen. Dat is nou nét wat de jongeren niet willen.”