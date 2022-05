Onderduikershol van Jits van Straten (83) in Eper bossen na 78 jaar opgegraven: ‘Spannend om dit te doen’

Zijn gehele leven droeg Jits van Straten, nu 83 jaar, die bewuste plek in de bossen bij Epe in zijn ziel mee. Als kleuter had hij onder een andere naam een grotere kans de oorlog te overleven. ,,We waren een Joodse familie en daarom had ik de naam van een tante aangenomen, die in Wissel woonde. Als ik Jits van Straten zou blijven, zouden de Duitsers weten dat ze me op moesten pakken als ze me zouden vinden. Pietje Bakker was veiliger.’’