Onderhoud aan N306 Harderdijk: Verkeer Dronten, Biddinghuizen en Harderwijk moet omrijden

De weg is afgesloten voor verkeer tussen de Harderhaven en gemaal Lovink. Tijdens de afsluiting gelden er omleidingsroutes. Verkeer vanuit Biddinghuizen naar Harderwijk kan via de Karekietweg, N305 Gooiseweg en N302 Ganzenweg rijden. Verkeer vanuit Harderwijk naar Biddinghuizen kan de turboronde nemen rechtdoor naar de N302 Ganzenweg en vervolgt hierna de route via de N305 Gooiseweg en Karekietweg. De Harderhaven, Pluvierenweg en woonwijk Harderdijk zijn via de rotonde N302 bereikbaar. Ook blijft het fietspad langs de Harderdijk bereikbaar.

Openbaar vervoer

Bus 147 (Dronten-Harderwijk) rijdt tijdens de afsluiting ook via de omleidingsroute. Hierdoor vervalt de halte Camping Flevostrand in Biddinghuizen. Tussen de halten Plein, Dreef, Alikruikweg en Bremerbergweg in Biddinghuizen rijdt een pendelbus. Meer informatie over de dienstregeling voor de pendelbus is te vinden op de website van Connexxion.

Werkzaamheden

Een deel van de N306 Harderdijk is toe aan onderhoud. Tussen de Harderhaven en gemaal Lovink wordt over een lengte van 350 meter het asfalt vervangen. Er komen nieuwe middengeleiders en er komt een ribbelstrook met glasbollen langs de weg. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen. Daarnaast worden bij het gemaal Lovink en Sluis de Blauwe Dromer nieuwe voegen aangebracht.

Volledig scherm Een kaart van de omleidingen. © Provincie Flevoland