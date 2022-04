Ondernemers van de Noord-Veluwe in actie voor Ethiopië

Eén van de initiatiefnemers is Aart de Bruin, directeur van DB Keukengroep (met in Nunspeet de vestiging Arma keukens) en hij zet zich graag in voor het netwerk: ,,Vanuit ons bedrijf zetten wij ons graag in voor maatschappelijke initiatieven. Dat maakt een regio ook vitaal, het bedrijfsleven dat allerlei initiatieven kan en wil sponsoren en mogelijk maken.”

Vanaf het begin is goed nagedacht over het draagvlak onder de ondernemers in de regio. En natuurlijk de toegevoegde waarde, om een ondernemersnetwerk op te zetten naast bestaande netwerken. Gert Kattenberg, onlangs is ‘zijn’ Kattenberg verhuizingen bekroond met de Linnaeus-prijs, participeert ook van harte: ,,Het mooie aan het steunen van een project van Woord & Daad is de professionele aanpak van een grotere stichting en natuurlijk ook het interkerkelijke karakter van de stichting. Zo hebben we samen de RegioOndernemers Noord-Veluwe opgezet.” Eén van de kartrekkers, Joost Fraanje namens Broekhuis autogroep, vult aan: ,,Verbinding tussen ondernemers is belangrijk, zeker ook op de Noord-Veluwe. Dat maakt het ook anders dan de andere - ook zeer gewaardeerde - meer lokale of plaatselijke netwerken met een maatschappelijke bijdrage!”

Enorme droogte

De RegioOndernemers Noord-Veluwe steunen het project ‘Water voor Shalla’. Bestuurslid en cateraar Frank van Steeg legt uit: ,,Met het project Water in Shalla kunnen we samen wat doen voor één van de grootste primaire levensbehoeften: schoon water. We hebben het de afgelopen periode ook kunnen zien in Oekraïne hoe belangrijk water is. Bedenk dan maar dat in Ethiopië met de enorme droogte het een groots en aanhoudend probleem is qua gezondheid en hygiëne.”

Op 17 mei organiseert het bestuur van de RegioOndernemers Noord-Veluwe weer een bijeenkomst. Gastheer is Volvo Broekhuis Harderwijk (Zuiderbreedte 42). Naast een projectupdate van de projectleider is Tweede-Kamerlid Chris Stoffer gastspreker. Hij gaat in op de inzet voor ondernemers in de Haagse politiek. Inloop is om 17.15 uur, waarbij met een barbecue een leuke netwerkmogelijkheid is voor ondernemers in de Regio Noord-Veluwe.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden met een mailtje naar ronoordveluwe@woordendaad.nl.