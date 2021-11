Ondernemersfonds Heerde niet meer weg te denken: ‘Ondernemersverenigingen in Epe en Nunspeet jaloers op deze constructie’

Politie in Harderwijk zoekt doorrijder na aanrijding met jonge fietser

Agenten in Harderwijk zijn dinsdag aan het eind van de middag druk op zoek naar een oude, roodkleurige auto. De wagen, met waarschijnlijk schade aan de voorzijde, was betrokken bij een aanrijding met een fietser. De jongen op de tweewieler is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis, de automobilist is na het ongeval doorgereden.

23 november