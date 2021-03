‘Onderste steen komt niet boven in Ermelo, slechts klein gruis.’ Burgers balen van ‘halfbakken aanpak’

Openbaar vergaderen? Daar kunnen fractie­voor­zit­ters in Epe last van krijgen...

Het kan in de toekomst 'belemmerend werken voor het functioneren van de fractievoorzitters en het openbaar bestuur in Epe'. Ook kan het 'de relatie tussen de betrokkenen schaden, hetgeen een onevenredige benadeling voor betrokkenen oplevert'. Daarom wil burgemeester Tom Horn geen toeschouwers toelaten als hij met de fractievoorzitters in de gemeenteraad in gesprek gaat over de situatie die is ontstaan na het ontslag van wethouder Robert Scholten.