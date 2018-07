Onderzoek brand boerderij Ermelo loopt nog

De boerderij met rieten kap ligt aan een doodlopende weg langs de spoorbaan, tegen bedrijventerrein Veldzicht. Kort na het uitbreken van de brand laaide het vuur hoog op en was er geen redden meer aan. De politie zette het terrein af omdat er nog onduidelijkheid was over de aanwezigheid van mensen in de voormalige boerderij, maar er zijn geen mensen gevonden.

Rieten dak

De brandweer kwam met meerdere blusvoertuigen, onder meer uit Nunspeet. Woordvoerder Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland legt uit: ,,Nu het zo droog is sturen we standaard twee bluswagens en een hoogwerker een brand in een pand met een rieten dak. Naar een normale woningbrand sturen we in eerste instantie één blusvoertuig. Maar vanwege de droogte is heel snel ingrijpen nodig bij rieten daken. Ook in de winter, als het lange tijd droog is geweest, is dit de standaardprocedure.''