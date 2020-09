Onderzoek naar bestuurlijke perikelen in Ermelo gaat beginnen en stuit meteen al op kritiek

Wij Putten op de bres tegen laagvlie­gers: ‘We gaan nog meer bewijs verzamelen’

1 september Een toenemend aantal inwoners van Putten maakt zich zorgen over de toegenomen luchtvaart boven hun dorp. Verkeersvliegtuigen van en richting Schiphol zouden regelmatig veel te laag overkomen. Wij Putten wil dat het college in actie schiet. Volgens Schiphol is er weinig aan de hand en is de overlast vooral subjectief.