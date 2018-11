Onderzoek naar nieuwe kmk-woningen in Putten

,,Vanwege de dure prijs van woningen in Putten hebben we dit voorstel gedaan,’’ legt Van Schoor uit. ,,Zelfs tussenwoningen in Putten kosten al drie ton, ze zijn onbetaalbaar voor onze jongeren. Het is belangrijk dat jongeren in het dorp kunnen blijven wonen, anders wordt Putten een slapend dorp.’’

Omnia

De Kopen-Met-Kortingregeling is tien jaar geleden in Putten al toegepast in de woonwijk Bijsteren. Woningcorporatie Omnia Wonen Harderwijk bouwde daar 100 woningen, die werden verkocht met 27,5 procent korting. De kopers kochten de woning exclusief grond. In de erfpachtovereenkomst (met een gratis erfpachtcanon) werd vastgelegd dat de eigenaren bij verkoop het huis moeten terugverkopen aan Omnia Wonen. Winst of verlies bij verkoop worden door de eigenaar en Omnia gelijkelijk verdeeld. Vervolgens biedt Omnia Wonen het huis opnieuw te koop aan met een korting van 27,5 procent op de taxatiewaarde. Een woning van drie ton wordt dan te koop aangeboden voor 217.500 euro

Veel belangstelling

,,De kmk-woningen zijn een groot succes,‘’ zegt makelaar Tinie Verhoog van Zielman Makelaars. ,,Er was heel veel belangstelling voor. Alleen op deze manier is het voor een alleenstaande starter nog mogelijk om in Putten een appartement of tussenwoning te kopen, voor 180.000 tot 225.000 euro. Als iemand een kmk-woning terugverkoopt aan Omnia, garandeert de woningcorporatie een terugkoop binnen drie maanden. Het huis wordt daarna weer via ons te koop aangeboden. Per woning reageren soms wel 45 geïnteresseerde kopers. Om zo veel mogelijk te mikken op jongeren, bieden we deze huizen alleen te koop aan via Facebook. Via een notaris laten we een loting doen. De kmk-regeling is een groot succes gebleken, er is behoefte aan.’’