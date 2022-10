Ongebruikelijke aanval van wolven: pony en meerdere koeien doodgebeten

Wolven hebben in de afgelopen twee maanden een pony, drie kalveren en drie koeien gedood in Drenthe en Friesland. De pony werd op 10 augustus het slachtoffer van een wolvenaanval in het Drentse Dwingeloo. Het is ongebruikelijk dat wolven een dier van het formaat pony of koe doodbijten.

Het is in Nederland nog niet eerder vastgesteld dat wolven een pony doodbeten, blijkt uit het overzicht van schademeldingen dat Bij12 bijhoudt voor de provincies. Vorige maand werden er wel twee doodgebeten shetlandpony’s gevonden vlak over de grens in Belgisch-Limburg.

Bij12 handelt voor de provincies alle wolvenzaken af. Uit het nieuwste overzicht, dat loopt tot eind september, blijkt dat wolven vooral in het noorden van het land vee aanvielen. Het gaat dan met name om schapen. De wolven op de Veluwe richten veel minder schade aan. Het is al langer bekend dat de wolven zich daar vooral voeden met wild.

Ongebruikelijk

Het is ongebruikelijk dat wolven een dier van het formaat pony of koe doodbijten. Volgens Wolven in Nederland, onderdeel van de Zoogdiervereniging, is het enige wat echt helpt tegen wolvenaanvallen het aanbrengen van wolfwerende maatregelen zoals hekken onder stroom. Maar veel dierenhouders zeggen dat dat ‘onwerkbaar en onbetaalbaar’ is.

Dit jaar kwamen 327 meldingen binnen van wolvenwaarnemingen. Observaties uit Gelderland waren goed voor bijna 70 procent van het totaal. Op de Veluwe, waar de wolf voor het eerst in Nederland opdook, zijn meer wolfwerende maatregelen genomen dan in het noorden van het land. De wolf leert daardoor dat hij ander voedsel moet zoeken dan dieren in de wei.

Sinds 2018 in Nederland

Begin dit jaar werd vastgesteld dat er één wolvenroedel in Nederland is gehuisvest. In Duitsland en de Benelux ligt dat aantal op 159 groepen.

Vier paar wolven in Nederland werden dit jaar ouder van in totaal zestien kleintjes. Ten minste zes van hen zagen het levenslicht op de Noord-Veluwe, vier op de Midden-Veluwe en drie in Park de Hoge Veluwe. Nog eens drie andere wolvenjongen werden geboren op de grens van Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland. Dat blijkt uit cijfers van Bij12.

Een wolfspaar werd voor het eerst in 2016 dicht bij de Nederlandse grens gezien en twee jaar later in ons land zelf. De wolven komen grotendeels vanuit Duitsland, maar soms ook uit Centraal-Europa.

Doodschieten

Grote roofdieren als de wolf en beer veroveren Europa, en steeds meer veeboeren worden daarvan het slachtoffer. Daarom hebben zeventien landen zich verenigd. Ze willen de dieren niet weg, maar wel hun aantallen omlaag. Zij opperen om de in principe beschermde dieren zo nodig af te schieten.

