Ongedwongen ‘kleppen’ aan klaptafeltje van de politie in hartje Harderwijk

Zwembad De Hokseberg in ’t Harde breekt weer records, al bleek de zomer van 2018 niet te overtref­fen

18:00 In de laatste week van de schoolvakantie schijnt de zon nog volop. Tot genoegen van Bert Bossenbroek, want de voorzitter van zwembad De Hokseberg in ’t Harde hoopt op een eindsprint in de bezoekcijfers. De zomer van vorig jaar bleek echter niet te overtreffen.