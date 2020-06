Ongeloof en woede bij actiegroepen Lelystad na tweet Harderwijkse burgemeester over ‘meer vliegtuigen’

Toch een mooie doop, met de schelp op een stok van Puttenaar Jelle Riet

14:10 Dopen in coronatijd, een lastig vraagstuk. Want hoe doop je een kind op anderhalve meter afstand? Nu predikant/voorganger deze week is aangemerkt als contactberoep kunnen rituelen weer 'normaal’ worden uitgevoerd. Puttenaar Jelle Riet had net een andere oplossing, de doopstok.