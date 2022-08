Ongeluk met vrachtwagen leidde tot lange file op de A28.

Over de Tong Het Sluishuys in Nijkerk verstaat zijn vak

Begin dit jaar heeft Chef Patron Erik Hendriksen, voormalig uitbater van de Oranjerie in Barneveld met 30 jaar kookervaring, zich vol passie gestort op een nieuw horeca-avontuur: Het Sluishuys in Nijkerk. De voormalige sluiswachterswoning is in ere hersteld en is nu het decor voor fine-dining en een echt avondje uit. Dagverse, seizoensgebonden producten uit de omgeving zijn de basis voor een culinaire ervaring van hoog niveau.

25 augustus