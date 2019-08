Ongeluk op A28 bij Strand Nulde, vertraging neemt af

Drontenaar bestraft voor lastigval­len raadslid CU Harderwijk en jeugdbe­scher­mer

15:31 De manier waarop de jeugdzorg in Nederland is ingericht, zint de 54-jarige Johannes A. uit Dronten helemaal niet. Vorig jaar liepen zijn frustraties zo hoog op dat hij een jeugdbeschermer van Samen Veilig (SAVE) Midden-Nederland volledig door het slijk haalde bij zijn werkgever én de ChristenUnie-fractie in Harderwijk, waar de man ook actief is. De Drontenaar werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete.