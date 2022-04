‘Ongewenste ontwikkelingen’ voorkomen: gemeente vestigt voorkeursrecht op bedrijventerrein in Nunspeet

Woningbouw

Met het vestigen van een WVG heeft de gemeente de tijd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van dit gebied. Wethouder Jaap Groothuis: ,,Voor dit gebied willen we grip houden op mogelijke ontwikkelingen. Wat die zijn, weten we nog niet. Maar in de komende periode gaan we eventuele mogelijkheden onderzoeken. Zo zou deze locatie dicht tegen het centrum aan wellicht geschikt kunnen zijn als locatie voor woningbouw. Met dit besluit kunnen we in deze onderzoeksfase in elk geval ongewenste ontwikkelingen tegenhouden.”