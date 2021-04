Online escaperoom van Alex en Yvette uit Harderwijk dingt mee naar nationale faam: ‘Wij zijn niet kapot te krijgen’

Politie-achtervol­ging vanuit Duitsland eindigt in enorme crash bij Otterlo: motorblok door de lucht

15 april Een politie-achtervolging vanuit Duitsland is donderdagochtend geëindigd in een horrorcrash vlakbij Otterlo. Daarbij is een zwaargewonde gevallen. De klap was zo groot dat het motorblok van de verwoeste auto weggeslingerd werd.