Online geboorteaangifte doen wint terrein op Noord-Veluwe: vanuit het kraambed en door mama zelf

Auto in sloot in Nijkerk, bestuurder spoorloos

Een automobilist is zaterdagmiddag rond 18.50 uur in de sloot langs de Bontepoort in Nijkerk gereden. De auto kwam op zijn kop in het water terecht. Toen brandweer en politie op het ongeluk afkwamen, was de bestuurder niet te bekennen.

2 april