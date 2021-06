Onrust en zorgen in Oldebroek over veiligheid na reeks ernstige ongevallen op Zuiderzeestraatweg

Politie is massaal aanwezig op de Strandbou­le­vard in Harderwijk om relletje zoals vorige week te voorkomen

11:03 Acht agenten op de fiets, vier politieagenten te paard, drie politieauto's op de kop van de Strandboulevard, het leek wel of de binnenstad en het boulevardgebied van Harderwijk één groot explosief crimineel kruitvat is. De politie is dit weekend massaal aanwezig in het centrum van Harderwijk, om relletjes te voorkomen.