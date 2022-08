Onruststokers laten voetbalclub WHC uit Wezep al maanden zweten: ‘We zijn klaar met de narigheid’

Video Voetbal­club WHC uit Wezep scherpt regels aan na ongeregeld­he­den: bivakmuts in de ban

Vuurwerk, rookbommen of fakkels afsteken is verboden en ook het dragen van bivakmutsen of helmen mag niet meer. Voetbalvereniging WHC uit Wezep trekt de teugels voor bezoekers van een wedstrijd stevig aan. Het bestuur van de club doet dat na ongeregeldheden bij de beslissingswedstrijd eind juni, in Rosmalen.

