‘Onterecht’ bestraft café in Nunspeet heeft primeur, maar eigenaar Harry is het daar niet mee eens

Er ligt een lap landbouw­grond midden in begraaf­plaats Harderwijk

Het is een gek gezicht. Middenin begraafplaats Elzenhof in Harderwijk staat het graan een halve meter hoog. De eigenaar van het stuk landbouwgrond en de gemeente worden het niet eens over de aankoop ervan en daardoor kan dit deel nog niet worden aangelegd. De gemeente wil de grond nu via onteigening in handen krijgen.

10:34