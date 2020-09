Onverwacht succes voor herkansing Harderwijkse toertocht tegen diabetes

Cynisme na conclusie Oldebroek dat fokker niet achter nertsen­plaag zit: ,,Ze komen zeker uit de lucht vallen’’

26 september Rara, waar komen al die nertsen in Oosterwolde en Oldebroek vandaan? Het antwoord op die vraag komt er misschien wel nooit, na een bezoek van gemeente Oldebroek bij de enige nertsenfokker in de wijde omtrek. Conclusie: er is geen enkel bewijs dat de dieren daar vandaan komen. Gedupeerden snappen er niks van, maar zijn blij dat de overlast inmiddels lijkt af te nemen.