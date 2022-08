Oogstfeest Oldebroek afgelast: ‘Je wil geen extra stress veroorzaken bij de dieren’

Buitenland­se therapie voor long covidpa­tiënt (nog) taboe voor ziekenhui­zen Oost-Nederland

Zuurstoftherapie? Bloed filteren? In het buitenland kunnen patiënten met langdurige coronaklachten voor deze behandeling terecht in de hoop van hun klachten af te komen. Ziekenhuizen in Oost-Nederland bieden deze therapieën niet aan. ,,Er is geen wetenschappelijk bewijs dat dit werkt”, zegt woordvoerder Susanne Immink van Gelre ziekenhuizen.

