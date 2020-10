Ook Bakker Piet profiteert van nieuw bedrijventerrein in Elspeet: ‘We maken het ambacht weer zichtbaar’

Weekend van de waarheid Coronavi­rus of niet: Dj 'breekt' even op podium van theater Orpheus: ‘Wat heb ik dit gemist door corona’

10 oktober De waarschuwing vooraf luidde: dit is het weekend van de waarheid. Verslaggevers van de Stentor nemen daarom dit weekend de proef op de som en trekken door de regio. Wij bezoeken plekken waar we normaal ons (vrije) weekend doorbrengen. Is Nederland zich bewust van de ernst van de situatie? Passen wij ons gedrag dit weekend aan in een poging het tij te keren?