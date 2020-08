Ook de muziektent in Ermelo kleurt rood voor de evenementenbranche: ‘Mensen weten niet wie we zijn’

Het is letterlijk vijf voor twaalf, vindt de evenementenbranche. Ook in Ermelo. Daarom werd de muziektent op ’t Weitje om 21.00 uur rood verlicht. ,,Dit is een noodkreet”, zo benoemt Piet van der Meulen de urgentie.

Ermelo is een dorp met serieuze evenementenmakers en een vijftal geeft dinsdagavond een krachtig signaal af bij ’t Weitje. Onder wie Daniël Hootsmans. Hij zorgt voor technische ondersteuning bij evenementen in de zakelijke markt en heeft een omzetverlies van 99 procent. ,,Ik ben in videoregistratie gesprongen, maar de laatste weken durven mensen niet meer. Als je nu je bedrijf wilt financieren, is dat in onze branche heel moeilijk. Ik hang aan het overheidsinfuus en teer in op mijn spaargeld. Als de sector op slot blijft, haal ik maart niet.”

Piet van der Meulen is toeleverancier voor evenementen met onder meer hekken en pinautomaten. Hij zag zijn omzet met 85 procent afnemen. ,,De overheidsmaatregelen zijn genereus, maar niet kostendekkend”, vindt hij.

Personeel en zzp’ers lopen weg

Gezamenlijke campagne De evenementenbranche zit al maanden in zwaar weer en met een gezamenlijke campagne vragen VTTE en PLASA aandacht voor de situatie bij de overheid. Het initiatief is door PLASA in het Verenigd Koninkrijk gestart en nu volgen ook de Verenigde Staten, Nederland en België. Theaters, popzalen en evenementenlocaties kleuren rood en ook in Ermelo werd door een ‘Red Alert’ duidelijk gemaakt dat het water de sector aan de lippen staat. De muziektent op ’t Weitje licht van 21.00 uur tot 23.55 uur rood op. Dit gebeurde in samenwerking tussen Bureau van Burken, Elementa en HD Rent. Een deel van de Ermelose en Harderwijkse evenementenmakers steunde de actie. ,,Doel van deze publieksvriendelijke actie is aan te geven dat noodsteun voor bedrijven en professionals in de evenementenbranche noodzakelijk is om te overleven. Deze sector was de eerste die stil werd gelegd en zal de laatste zijn die weer opgestart wordt.” Op 25 augustus is er een volgend protest van de eventbranche op het Malieveld. Henri Vinke faciliteert evenementen op het gebied van uitvoering en veiligheid. Hij droeg vier keer de verantwoording voor de nationale sinterklaasintocht. Hij doet nu livestreams en videoregistraties en zag 92 procent van zijn omzet verdampen. ,,Vast personeel en zzp’ers lopen weg en dat is een groot gevaar voor de sector. We draaien op praktijkkennis. Wie nu verstoten wordt, komt niet meer terug. Als we over twee jaar evenementen weer mogen draaien, wie moet het dan doen?”

IJme Woensdregt verwacht een kaalslag voor de branche. ,,We kunnen als het zo doorgaat geen evenement meer organiseren en gaan qua faciliteiten terug naar de jaren 60.” Hij stelt dat de evenementenbranche ‘totaal is overgeslagen’ bij het verdelen van de overheidsgelden, die wel bij de grotere partijen in de culturele sector zijn beland. ,,Het zou fijn zijn als de overheid wel wat met dit signaal doet. Dit is een eerste stap in de hoop op bewustwording.’’

Niet de erkenning

Jan Hein van Burken, die aanbestedingen voor opdrachten maakt, beaamt dat. ,,De overheid heeft geen beeld van wat er bij een evenement gebeurt. Ze zien nooit de toeleveranciers die ervoor zorgen dat een groot evenement kan draaien. Je krijgt nu niet de erkenning voor wat je hebt gedaan. Mensen weten niet wie we zijn.”

In Nunspeet verklaart Veluvine zich solidair, het theater kleurt rood. ,,Van de gemeente Nunspeet hebben we wel steun ontvangen, wat de mogelijkheid biedt om door te gaan. Voor onze collega’s - artiesten en impresariaten die het moeilijk hebben - maken we dit statement’’, zegt woordvoerder Harriët Vijsma.

Het is voor het theater ‘roeien met de riemen die je hebt’. ,,In augustus hebben we het programma Zomerbries. Daarvoor heeft het theater nu 60 van de 420 stoelen beschikbaar. We gaan in september voor zover mogelijk van start met de nieuwe programmering, maar mogen per voorstelling maar honderd kaartjes verkopen. Het is nu geen geld verdienen, maar puur overleven.”